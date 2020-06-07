Vatandaşlar yeni normalleşme sürecinin ilk hafta sonunu dışarda geçirdi (3)
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Vatandaşlar yeni normalleşme sürecinin ilk hafta sonunu dışarda geçirdi (3)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı.

07.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı.

Vatandaşlar yeni normalleşme sürecinin ilk hafta sonunu dışarda geçirdi (3)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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