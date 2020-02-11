Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı
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Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı

Vatandaşların güvercinlere yem vermesi Yemlenen güvercinlerden görüntüler ARDAHAN - Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir yaşanan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

11.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:18
Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı

Vatandaşların güvercinlere yem vermesi

Yemlenen güvercinlerden görüntüler

- 'nde bir süredir yaşanan kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Ardahan'da vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Vatandaşlar yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem bıraktı
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