Vatandaşlar Yavru Köpek İçin Seferber Oldular

Devrekli vatandaşlar engelli köpek için seferber oldular.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Bakırcılar Köyünde bulunan doğuştan engelli yavru köpek için hayvan severler vatandaşlar seferber oldular. Devrek Bakırcılar köyünde doğuştan engelli olduğu için arka ayakları basmayan yavru köpek Devrek Hayvan Hakları ve Eğitimi Grubu Üyesi Burcu Yokarıbaş'ın muhtarlığa bildirmesi sonucu hayata tutundu. Konuyla ilgilenen Bakırcılar Köyü Muhtarı Mesut Gedik engelli hayvanın alınması ve tedavisi için Bartın'a kendi imkanlarını kullanarak göndermesi vatandaşlar ve hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.

Bartın'da Veteriner Hekim Erdem Sancar tarafından yapılan ilk muayenenin ardından engelli köpek Sevim Arkan isimli hayvan gönüllüsü tarafından sahiplenildi. Arkan, doğuştan engelli yavru köpek için hem tedavi masraflarını karşılayacak, hem de ona sıcak bir yuva açarak bundan sonraki yaşamını rahat bir şekilde geçirmesini sağlayacak - ZONGULDAK