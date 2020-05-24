Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim AMASYA (İHA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu sokaklar boş kaldı.

AMASYA (İHA) – Amasya'nın Suluova ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sessizlik hakim oldu sokaklar boş kaldı.

Suluova'da sokağa çıkma yasağının 2. gününde cadde ve sokaklar ile birlikte meydanda sessizlik hakim oldu. Mahalle ve sokaklarda araç ve yaya trafiğinin olmadığı görüldü. Kent genelinde polis ekipleri, alınan tedbir kararları doğrultusunda belirli noktalarda denetimlerini sürdürdü. Kent merkezi ve mahallelerde vatandaşlar evlerine kapandı. - AMASYA

Kaynak: İHA