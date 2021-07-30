Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür etkili olan yangında çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir merkezine kadar geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür etkili olan yangında çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir merkezine kadar geldi. Vatandaşların yangın bölgesine yardıma gitmesi ile dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ise adeta boşaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın dolayısı ile gökyüzünü kaplayan dumanalar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir merkezine kadar geldi. Şehrin üzerini kaplayan duman, Konyaaltı sahilinden de net bir şekilde görüldü. Geçen haftalarda kalabalıktan dolayı adım atılamayan Konyaaltı sahili, yangınlardan dolayı adeta boş kaldı. Sahilde turist yoğunluğu gözlenirken yerli halkın oldukça az olduğu görüldü.

"YANGININ DUMANI KONYAALTI SAHİLİ'NDEN DE GÖZÜKÜYOR"

Erzurum'dan tatil için Antalya'ya gelen Gökhan, "İlk defa geldim Antalya'ya ama çok sakin gördüm. 3 gündür yangın var. Yangının dumanı Konyaaltı sahilinden de gözüküyor. Muhtemelen vatandaşlar yardıma gittiği için sahil boş kalmış" dedi.

"YANGININ KÜLLERİ ANTALYA'YA KADAR GELDİ"

Konyaaltı Sahiline denize girmek için gelen ve insanların yangından etkilendiğini belirten Hakan Karaçam, "Çok sıcak. İnsanlar yangından da etkilendi. Çok üzülüyoruz. Benimde yeğenlerim Manavgat'ta yaşıyor. Evlerinin karşısına kadar gelmiş yangın. Faciadan dönülmüş. İnsanlar can derdinde. Yakınları Manavgat'ta olanlar var. İnsanlara oraya gitmiş olabilirler. Yangından dolayı sahil boş gözüküyor. 4 yıldır Antalya'da görev yapıyorum ilk defa böyle bir sıcak gördüm. Sanki ateş etrafa fanlarla veriliyormuş gibi bir sıcak var. Dumanlar buradan dahi görülüyor. Manavgat tarafında kül yağıyordu. O küller Antalya'ya kadar geldi" diye konuştu.

(Elifnaz Altürk - Ertuğrul Gün/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı