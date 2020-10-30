- Vatandaşlar virüse karşı kurallara uyulmamasından yakındı
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- Vatandaşlar virüse karşı kurallara uyulmamasından yakındı

30.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:05

- Vatandaşlar virüse karşı kurallara uyulmamasından yakındı Mardin'de vatandaşlar, son dönemlerde artan korona virüs vakalarında en önemli nedenin, halkın kurallara uymaması olduğunu söyledi.

- Vatandaşlar virüse karşı kurallara uyulmamasından yakındı

MARDİN - Mardin'de vatandaşlar, son dönemlerde artan korona virüs vakalarında en önemli nedenin, halkın kurallara uymaması olduğunu söyledi.

Son dönemlerde dünyada da tırmanışa geçen korona virüs Türkiye'de de hızla artamaya devam ediyor. Artışın yaşandığı kentlerden biri olan Mardin'de vatandaşlar, halkın kurallara uymaması nedeni ile vakaların arttığını söyledi. Artuklu ilçesinde esnaflık yapan Mahmut Döneray vakaların artışını halkın tedbirsizliğine bağladı.

Çarşı esnafından Münir Filoğlu, Sağlık Bakanı ve devletin insanları bilgilendirip uyardığını ve toplumun bu kurallara uymadığını vurguladı. Filoğlu, "45 yıllık ayakkabıcıyım. Geçenlerde belediye maskesiz girilmez levhası dağıttı, kimse dükkana asmıyor. Ben herkesin görmesi için bıraktım. Bu hastalığa millet dikkat etmiyor, sosyal mesafeyi korumuyor ve maske takmıyor. Bu yüzden hastalanıyorlar. Dikkat etseler bu hastalıktan kurtuluruz. Allah bize yardım etsin, bir an evvel bu hastalık bitsin. Ben dikkat ediyorum sabah evden çıkarken mendilime kolonya sürüp asansöre mendille dokunuyorum. Dükkanımda biri sandalyeye oturursa kalktığı zaman sandalyeyi siliyorum. Bu hastalık böyle nereden geleceği belli değil. Dikkatli olmak lazım. Bakın arkada geçen adam mesafe takmıyor. Kardeşim elini ayağını öpeyim maskeni tak belki ben sana bulaştırırım, belki sen bana. Eğer bu şekilde davranırsak bu hastalık kimseye bulaşmaz. İstanbul'da hastalık artmış, yakın mesafede hepsi kalabalık dikkat etmiyorlar. Devlet bizi bilgilendiriyor, millet bir kulaktan duyup öteki kulaktan çıkarıyor. Sonra hastalanınca hastaneye düşüyor 'Allah'ım bana yardım et' diyor. Dikkat edin" dedi.

- Vatandaşlar virüse karşı kurallara uyulmamasından yakındı
- Vatandaşlar virüse karşı kurallara uyulmamasından yakındı
- Vatandaşlar virüse karşı kurallara uyulmamasından yakındı
- Vatandaşlar virüse karşı kurallara uyulmamasından yakındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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