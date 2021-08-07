Vatandaşlar ve personel orman yangınına ilk müdahaleyi tüplerle yaptı

Vatandaşlar ve personel orman yangınına ilk müdahaleyi tüplerle yaptı Karabük'te aynı ormanlık alanda yeniden çıkan ikinci yangına vatandaşlar ve İl Özel İdaresi personelleri yangın tüpleri ile müdahale etti.