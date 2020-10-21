Vatandaşlar uyuşturucunun zararlarını "Narkotır"da öğreniyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "Narkotır"ı, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün "Narkotır"ı, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kuruldu.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 2015 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında tasarlanan "Narkotır", kapılarını bu kez Esenyurt'ta gençlere ve vatandaşlara açtı.

Açılan kısmı ile beraber 40 metrekarelik bir salonun oluştuğu "Narkotır"da, 30 uygulamanın yer aldığı 12 dokunmatik ekran bulunuyor.

Bu ekranlardaki uygulamalar ve animasyonlar aracılığıyla gençler, anne ve babalar, uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda görerek ve okuyarak bilgiler ediniyor.

"Narkotır"ın duvar yazılarında bağımlı gençlerin, uyuşturucu bağımlılığının zararlarını anlatan ifadeleri yer alıyor.

Polis ekipleri de vatandaşlara madde bağımlılığının zararları hakkında bilgi vererek, bu konuda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş