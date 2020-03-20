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Kocatepe, Ankara

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı 'Korona virüs' önlemleri kapsamında camii ve mescitlerde cemaat ile namaz kılınmasının yasaklanmasının ardından ilk Cuma'da Kocatepe Camii'ne sessizlik hakimdi.

20.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:59
Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı

ANKARA - 'Korona virüs' önlemleri kapsamında camii ve mescitlerde cemaat ile namaz kılınmasının yasaklanmasının ardından ilk Cuma'da Kocatepe Camii'ne sessizlik hakimdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni nesil 'Korona virüs' salgını sonrasında Türkiye genelinde kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından tedbirler alınmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da geçtiğimiz günlerde yeni tip 'Korona virüs' önlemlerine ilişkin olarak, cami ve mescitlerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verildiğini duyurmuştu.

Erbaş'ın açıklaması sonrasında vatandaşların ilk Cuma'da camiye gidip gitmeyeceği merak konusuydu. Her Cuma içerisi ve dışarısı dolup taşan ve Ankara'nın en büyük camilerinden olan Kocatepe Camii'ne bugün sessizlik hakim olurken, bazı vatandaşların Cuma namazı için camiye gidip kapalı olduğunu görmesi üzerine öğle namazını avluda kılması ise dikkat çekti.

"Safları 1 metre arayla tutarsak olur diye geldim"

'Korona virüs' tedbirleri kapsamında camiler için alınan kararları bildiğini ancak gelenler olabileceğini düşünerek camiye geldiğini aktaran Fevzi Yılmaz, "Kendi kendime, 'belki' dedim, hani açılır diye. Safları aralıklı tutmak kaydıyla olabilir diye geldim. Ben safları sık değil, 1 metre arayla tutarsak olur diye. O da şansımıza" dedi.

"Ben kurallara uyuyorum, halkımızın da uymasını isterim"

Öğle namazı için camiye gelen ve tedbirlere uyduğunu söyleyen İsmail Kaynak, "İnsan sağlığı açısından çok çok iyi, ilk olarak kendimize yönelik tedbir almamız lazım. Sağ olsun, Sağlık Bakanımız halkımızı televizyonda sürekli uyarıyor. Çok çok memnunum, alınan tedbirlere riayet ediyorum ve halkımızın da kurallara uymasını isterim" diye konuştu.

Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı

Kaynak: İHA

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Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı, camiler boş kaldı

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