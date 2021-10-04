Vatandaşlar turşuluklar için pazara koştu

İSTANBUL (İHA) - Bilecik'te kış aylarına hazırlık yapan vatandaşlar turşu kurmak için pazara koştu.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde her hafta pazartesi günü kurulan pazara gelen vatandaşlar, kış hazırlıkları için turşuluk alışverişlerini yapmaya başladı. Turşuluk kornişon salatalık satan pazarcı esnafı Ersin Güler, İstanbul ile Anadolu şehirleri arasında fiyat farkı olduğuna değindi. Güler, "Turşuluk kornişon salatalık ve diğer turşuluk ürünleri daha yeni çıktı. Başka bölgelere göre artık sezon kapanmış durumda. Biz okulların kapalı olması dolayısıyla yeni getirdik. Kornişon salatalıklarımız 4 ile 8 lira arasında satıyoruz. İstanbul'da bu fiyatın daha farklı olduğunu duyuyoruz. Oradaki vatandaşları Bilecik'e davet ediyoruz. Şu anda halkın talebi oldukça yoğun" dedi.

"Eşsiz bir prebiyotik"

Müşterilerin turşuluk salatanın yanı sıra acı biberlere ilgi gösterdiği anlatan Güler, "Acı biber en yavan hali ile bile inanılmaz bir vitamin deposu iken acı turşu biber olarak ise eşsiz faydalara sahiptir. Vücut için gerekli olan a vitamini ihtiyacının yüzde 25'ini karşılarken, 1 adet büyük boy acı biber günlük c vitamini ihtiyacının neredeyse tamamına yakınını karşıladığı söyleniyor. Acı turşu biber sirke içermesi nedeni ile eşsiz bir prebiyotik halini alıyor. Aynı zamanda acı turşu biber kalorisiz bir yiyecek olduğu gibi kilo vermeye yardımcı besinlerden biri olarak biliniyor" dedi.

Öte yandan yaşanan pandemi sürecinde bağışıklığını güçlendirmek isteyen vatandaşlar biber turşusu kışa hazır bulunduruyor. - BİLECİK