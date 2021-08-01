Vatandaşlar TOKİ'nin en çok "yeni projeleri"ni merak etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaşlar TOKİ'nin en çok "yeni projeleri"ni merak etti

Vatandaşlar TOKİ'nin en çok 'yeni projeleri'ni merak etti
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi üzerinden en çok, "yeni projeler", "indirim kampanyaları" ve "konut teslim tarihleri" hakkındaki soruları yanıtladı, şikayetlere çözüm üretti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi üzerinden en çok, "yeni projeler", "indirim kampanyaları" ve "konut teslim tarihleri" hakkındaki soruları yanıtladı, şikayetlere çözüm üretti.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kurum tarafından 2021'in ilk altı ayında sosyal medya platformları Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden gelen 62 bin 150 soruya cevap verildi.

TOKİ'ye ocak ayında 12 bin 633, şubatta 9 bin 169, martta 10 bin 56, nisanda 12 bin 95, mayısta 8 bin 298, haziranda 9 bin 899 soru yöneltildi.

Afet sonrası en çok yeni projeler merak edildi

"ALO TOKİ" çağrı merkezine ise yılın ilk altı ayında 90 bin 603 çağrı geldi. Ocak ayında 14 bin 157, şubatta 14 bin 412, martta 23 bin 350, nisanda 16 bin 740, mayısta 8 bin 22, haziranda 13 bin 922 çağrı cevaplandı.

Türkiye'de yaşanan deprem ve sel gibi doğal afetlerden sonra TOKİ tarafından yapılacak projeler ile Elazığ'da yaşanan depremden sonra depremzedeler için yapılan konutların teslim tarihleri TOKİ'ye en fazla yöneltilen sorular arasında yer aldı.

Vatandaşlar, İzmir'de yaşanan deprem sonrası yapılacak yeni projeler ile Giresun ve Rize'de yaşanan sel felaketleri sonrası hayata geçirilecek projelerin durumu hakkında da sorular sordu.

İstanbul ve İzmir'deki projeler ilgi gördü

Vatandaşlar, il bazında TOKİ'den en çok İstanbul'da devam eden projeler ve satış detayları hakkında bilgi talebinde bulundu. İstanbul'dan sonra projeleri en çok merak edilen il ise İzmir oldu.

Projeleri merak edilen ve hakkında en çok soru sorulan diğer iller ise Kayseri, Antalya, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Ankara, Adana, Bursa ve Gaziantep olarak sıralandı.

Bu iller için proje takibi, ihaleler, konut teslimi ve yeni yapılacak projeler hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca konut satışı, teslim ve geri iadelere ilişkin bilgi talebinde bulunuldu. Projenin başvuru aşaması, kura çekilişi, ihalesi ve teslimine yönelik sorular yanıtlandı.

TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların istekleri, önerileri ve şikayetleri de ilgili birimlere iletildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Ecem Güzel Fatih Terim Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaşlar TOKİ'nin en çok "yeni projeleri"ni merak etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 11:18:43. #1.15#

title