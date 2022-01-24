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Vatandaşlar tedbirli davranınca trafik yoğunluğu yaşanmadı

Vatandaşlar tedbirli davranınca trafik yoğunluğu yaşanmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da ardı ardına yapılan kar uyarılarına uyan vatandaşlar tedbirli davranınca, trafikte yoğunluk yaşanmadı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da ardı ardına yapılan kar uyarılarına uyan vatandaşlar tedbirli davranınca, trafikte yoğunluk yaşanmadı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İstanbul'da sabahın erken saatlerinden itibaren, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar güne beyaz örtü ile uyandı. Kar uyarılarına uyulup, tedbirli davranılınca trafikte de yoğunluk oluşmadı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, 3. Sayfa, Haber

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