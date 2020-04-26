Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı
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Düzce, Haber

Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı

Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı Tıklım tıklım dolan Aydınpınar Şelaleleri, Korona tedbirleri kapsamında boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle daha önce vatandaşların sıklıkla kullandığı ve ziyaretçilerle dolan Düzce Aydınpınar...

26.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:32
Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı

Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı

Tıklım tıklım dolan Aydınpınar Şelaleleri, Korona tedbirleri kapsamında boş kaldı

DÜZCE - Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler nedeniyle daha önce vatandaşların sıklıkla kullandığı ve ziyaretçilerle dolan Düzce Aydınpınar Şelaleleri, vatandaşların tedbirlere uyması ile boş kaldı.

Bahar aylarının gelmesi havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar doğa ile buluşmak isterken evlerde kalarak hükümetin aldığı kararlara uymaya çalışıyor. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında Kültür Parkları, Mesire Alanları ve şelaleler ziyaretçilerine kapatılmıştı. Kapatılan yerlerden birisi olan Düzce'de ki Aydınpınar Şelaleleri girişine de kapalı olduğuna dair uyarılar asıldı. Havaların sıcak olmasına rağmen daha önce tıklım tıklım dolan Aydınpınar Şelaleleri, vatandaşların tedbirlere uyması ile boş kaldı. Park çevresinde herhangi bir vatandaşın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaşlar tedbirlere uydu, mesire alanları boş kaldı

Kaynak: İHA

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