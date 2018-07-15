Vatandaşlar TBMM'yi Ziyaret Ettiler

15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü'nde fotoğraf sergisi hazırlandı. Sergide 15 Temmuz darbe girişiminden, milletvekillerinden ve Yenikapı mitinginden fotoğraflar sergilendi. Vatandaşların Şeref Holü'ne girmesine izin verildi.

TBMM önünde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kullanılmaz hale gelen taksi, hususi araba ve polis arabaları sergilendi.

Meclisi ziyaret eden vatandaşlardan İbrahim Akkaş, Çorum'da olduklarını belirterek, "Suriye, Irak'a dönecektik. Cumhurbaşkanımız telefonla bildirdi. 'Sokağa dökülün' dedi. Biz de Çorum'da caddelere döküldük. Türkiye'mizi bir düzene soktuk. Alçakları Türkiye'den attık" ifadelerini kullandı.

Cuma Uluışık ise, "Atatürkçü subayların olmasıyla bunu def ettik. Şimdiye kadar memleketin kılcal damarlarına kadar işliyor, farkına varamıyorlar. Gırtlağa gelmiş, yapacak bir şey yoktu. Vatandaşın ferasetine güveniyorum. İnşallah bir daha olmasın diye temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Gümüşhane'den geldiğini söyleyen Salim Koç da, darbe girişimini gerçekleştirenleri kınadı. Yaşar Demiroğlu ise şiir okudu. - ANKARA