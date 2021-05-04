Vatandaşlar tam kapanmada zamanını damda kuşlarla geçiriyor
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Vatandaşlar tam kapanmada zamanını damda kuşlarla geçiriyor

Vatandaşlar tam kapanmada zamanını damda kuşlarla geçiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da tam kapanma ile birlikte evden çıkamayan vatandaşlar zamanını güvercin uçurarak geçiriyor.

Şanlıurfa'da tam kapanma ile birlikte evden çıkamayan vatandaşlar zamanını güvercin uçurarak geçiriyor.

Şanlıurfa'da vatandaşlar damda kuş beslemeyi gelenek haline getirmiş durumda. Tam kapanma ile birlikte evlerinden çıkamayan vatandaşlar evlerinin damlarında kuş besleyip uçurarak zamanlarını geçiriyor. Korona virüsten dolayı uygulanan uzun süreli sokağa çıkma yasağında Şanlıurfa'da kuşçuların aynı anda kuşlarını uçurması gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor.

Damda çocukluktan itibaren kuş besleyen Ömer Degdeş, "Ben hayvanları sevdiğim için buradaki kuşları besliyorum ve kısıtlamadan dolayı bütün günümü kuşlar ile birlikte geçiriyorum. Tam kapanma ile birlikte kuşlarımı burada uçurarak zaman geçiriyorum. Güvercinler ile ilgilenip uğraştığım için zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorum. Küçük yaşlarımdan itibaren kuş besliyorum. Askerlik yaptığım dönemde bile kuş besliyordum. Güvercinler de artık hayatımın bir parçası haline gelmiş durumda. Bizim karışma dediğimiz olay ise saat 18.00 civarı bütün kuşçular güvercinlerini serbest bırakır ve bütün güvercinleri bir arada uçururlar. Ramazan ayında kısıtlamanın gelmesi ve havaların ısınmasıyla bütün zamanımızı kuşlar ile geçirdiğimiz için hayvanları fazla sıkmamaya çalışıyoruz. Ben 7 yaşında iken kuş merakım başladı. Size bir anımı da anlatmak istiyorum. Benim küçükken bir kuşum vardı. Satmak için çarşıda bulunan kuşçu pazarına götürmüştüm ve kuşumu orada satmıştım tabi ben eve döndüğümde kuşumun benden önce eve döndüğünü gördüm. Ondan sonra ben kuş besleyiciliği bir tutku haline geldi ve bugüne kadar kuş beslemekten vazgeçemedim. Benim çocuklarımda güvercinleri besleyip seviyor. Kısıtlama ile birlikte günümün çoğunu kuşları besleyerek ve uçurarak geçiriyorum. Bu kısıtlama döneminde herkesin kuş beslemesini tavsiye ediyorum. Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini bile fark edemezler. Kuş beslemeyi çocukluktan beri merak saldığım için bırakamıyorum. O yüzden bence iyi bir şey kötü bir şey değil komşularımı rahatsız etmeden burada kuş besliyorum. Hatta komşularım benim kuş beslediğimi bile bilmezler" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Vatandaşlar tam kapanmada zamanını damda kuşlarla geçiriyor
Vatandaşlar tam kapanmada zamanını damda kuşlarla geçiriyor
Vatandaşlar tam kapanmada zamanını damda kuşlarla geçiriyor
Vatandaşlar tam kapanmada zamanını damda kuşlarla geçiriyor
Vatandaşlar tam kapanmada zamanını damda kuşlarla geçiriyor
Vatandaşlar tam kapanmada zamanını damda kuşlarla geçiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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