Vatandaşlar Taksim'e akın etti
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Vatandaşlar Taksim'e akın etti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu için yapılan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşlar Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın ettiler.

Vatandaşlar Taksim'e akın etti
28.06.2020 20:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:39

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu için yapılan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile vatandaşlar Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın ettiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kalabalıkta bazı vatandaşların maske takmaması pes dedirtti.

İçişleri Bakanlığınca YKS için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunlukta sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların İstiklal Caddesi'nde maske takmayarak dolaşması ise bu kadarına pes dedirtti. Birçok vatandaşın ise maskeyi yanlış şekilde takarak gereken kurallara uymadığı görüldü.

Türkiye genelinde 09.30-18.30 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat yurt genelinde normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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