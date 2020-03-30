Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına yine uymadı Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri sosyal mesafe kuralıydı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden biri sosyal mesafe kuralıydı. Ancak, kural Esenyurt Kaymakamlığı önünde oluşan uzun kuyruklarda bekleyen vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı.

Esenyurt Kaymakamlığı önünde oluşan uzun kuyruklarda bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymadı. Yoğunluğun sebebinin ise memleketlerine dönmek isteyen vatandaşların izin belgesi başvurusu yapmak istemeleri ve valilik tarafından yapılacak olan sosyal yardım başvuruları olduğu öğrenildi. Sosyal mesafeyi hiçe sayan kalabalık polis ekiplerinin uyarılarının ardından dağıldı. Ancak kısa süre içerisinde tekrar toplanarak polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Vatandaşlar, polisler tarafından işlemlerini telefon ya da internet üzerinden yapabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

Sırada bekleye vatandaşlardan Topçu Dark, "Tapu işlemi için geldim ama yapamıyorum kalabalığı görüyorsunuz. Bu virüs dolayısıyla yapamıyoruz. Nasıl yapacağız onu da bilmiyorum. Zaten 4-5 gündür bu iş için bekliyorum. İçeri alamıyorlar 3 gündür gelip gidiyorum." Dedi. Burada sosyal mesafe kuralına uyulmadığını söyleyen Dark, "Burada beklemek riskli ama çalışmazsak da olmuyor. Sonuçta benim de kiram var elektriğim var suyum var. Tapu dönmeden çark dönmez mutlaka çalışmamız gerekiyor" dedi.

Sırada bekleyen vatandaşlar bir diğeri Fehmi Canlı ise "Ben Van'da esnafım buraya gelmiştim işlerim vardı. İşlerimi halledip dönmeye çalışıyorum. Şuan izin almadan dönemiyoruz. Burada bayağı bir sıra oldu insanlar da sıkılıyor. Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Herkes sosyal mesafe kuralına uymalı. Güvenlik görevlilerini de kimse dinlemiyor ama dinlemek zorundayız bunlar bizim için" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA