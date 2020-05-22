Vatandaşlar soğuk havaya rağmen çarşı ve pazara akın etti Vatandaşlar soğuk havaya rağmen çarşı ve pazara akın etti Yasak öncesi vatandaşlar pazar alanlarında sosyal mesafeyi unuttu Karabük'te vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlara akın etti.

Vatandaşlar soğuk havaya rağmen çarşı ve pazara akın etti Yasak öncesi vatandaşlar pazar alanlarında sosyal mesafeyi unuttu KARABÜK - Karabük'te vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşı ve pazarlara akın etti. İnsan hareketliliğinin arttığı kentte trafikte uzun kuyruklar oluştu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar; hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşmesine rağmen sokaklara ve halk pazarına akın etti. Bayram öncesi eksikliklerin giderilmesi için insanların sokaklara taşması tedirgin oluştururken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. 4 saatliğine sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 15-20 yaş grubu gençler de soğuk havaya rağmen izinlerini dışarıda geçirdi. Öte yandan kentte bayram telaşından dolayı trafik yoğunluğu yaşanırken metrelerce kuyruk oluştu. Kaynak: İHA