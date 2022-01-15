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Vatandaşlar soğuk hava ve artan vakalara aldırış etmedi

Vatandaşlar soğuk hava ve artan vakalara aldırış etmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerine ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, alışveriş yaptıkları caddelerde yoğunluk oluşturdu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerine ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, alışveriş yaptıkları caddelerde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs vaka sayılarında Türkiye'de ilk sırada bulunan Eskişehir'de vatandaşların tedbirsizliği devam ediyor. Hafta sonu hava sıcaklıkların eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle şehir merkezinde çoğu sokak ve cadde sessiz kalırken, özellikle vatandaşları alışveriş için kullandığı bazı caddelerde yoğunluk yaşandı. Hamamyolu Caddesi'ne hafta sonunu fırsat bilerek alışveriş yapmak için çıkan vatandaşların koronavirüs tedbilerine dikkat etmediği görüldü. Maske ve mesafeye uymayan vatandaşlar, Eskişehir'de vaka sayısının artmasına ise neden oluyor. - ESKİŞEHİR

Vatandaşlar soğuk hava ve artan vakalara aldırış etmedi

Vatandaşlar soğuk hava ve artan vakalara aldırış etmedi

Vatandaşlar soğuk hava ve artan vakalara aldırış etmedi

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Eskişehir'de koronavirüs tedbirlerine ve soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, alışveriş yaptıkları caddelerde yoğunluk oluşturdu.

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