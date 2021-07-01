Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor
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Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Haberler | Yaşam

Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor Adıyaman'da 41 dereceyi bulan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, soğuk hava depolarında, fiskiye altlarında ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 41 dereceyi bulan sıcak havadan bunalan vatandaşlar, soğuk hava depolarında, fiskiye altlarında ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

Son bir haftadır etkisini sürdüren sıcak havadan dolayı vatandaşlar kendilerini serin yerlere atmaya çalışıyor. Adıyaman'da bir çiçekçi, çiçekleri için yapmış olduğu soğuk hava deposunda serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerde bulunan ağaç gölgelerinde oturarak sıcak havadan korunmaya çalışıyor. 41 derecelik sıcaktan bunaldıklarını vurgulayan vatandaşlar, serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor
Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor
Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor
Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor
Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor
Vatandaşlar soğuk hava depolarında serinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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