Vatandaşlar Sirkeci'den ilk namaz için Ayasofya Camii'ne akın etti Ayasofya Camii'de ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Sirkeci'den geçerek güvenlik noktalarına gelmeye başladı.

Ayasofya Camii'de ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Sirkeci'den geçerek güvenlik noktalarına gelmeye başladı.

Bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için vatandaşlar, gelmeye başladı. İlk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Sirkeci'den geçerek gelmeye başladı. Ayasofya'da ilk Vatandaşlar, bir çok kontrol noktasından geçerek alana alınacak.

(Furkan Tan/İHA)

Kaynak: İHA