Vatandaşlar Sirkeci'den ilk namaz için Ayasofya Camii'ne akın etti
Ayasofya Camii'de ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Sirkeci'den geçerek güvenlik noktalarına gelmeye başladı.
24.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:44
Ayasofya Camii'de ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Sirkeci'den geçerek güvenlik noktalarına gelmeye başladı.
Bugün Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için vatandaşlar, gelmeye başladı. İlk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, Sirkeci'den geçerek gelmeye başladı. Ayasofya'da ilk Vatandaşlar, bir çok kontrol noktasından geçerek alana alınacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA