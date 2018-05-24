Vatandaşlar Sıcaktan Parklarda Korunuyor

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ramazanda sıcaklardan korunmak isteyen vatandaşlar, park ve yeşil alanları tercih ediyor.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu ilçe merkezinde birçok vatandaş, parklarda dinleniyor.

Öğle namazı sonrasında Osmanlı ve Okan parklarına giden vatandaşlar, burada ağaç gölgelerinde oturuyor.

Vatandaşlar, serinlemek için çeşmelerden de istifade ediyor.

İsmail Aslan, havaların sıcak olduğunu belirterek, "Ramazanda havalar sıcak olunca hem serinlemek, hem de zaman geçirmek için parkları ve ağaç gölgelerini tercih ediyoruz." dedi.