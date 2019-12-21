Vatandaşlar sıcak havanın keyfini park ve sahillerde çıkardı
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Vatandaşlar sıcak havanın keyfini park ve sahillerde çıkardı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vatandaşlar, aralık ayında sıcak havanın keyfini çıkardı.

21.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:42

'nin ilçesinde vatandaşlar, aralık ayında sıcak havanın keyfini çıkardı.

İlçede hava sıcaklığının 25 derecenin üzerinde olmasını fırsat bilen vatandaşlar, park ve sahilleri doldurdu.

Bazı vatandaşlar limanda balık tutmanın keyfini çıkarırken, bazı aileler de çocuklarıyla parklarda eğlendi.

Meteoroloji yetkilerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıkları 2 gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Vatandaşlar sıcak havanın keyfini park ve sahillerde çıkardı
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