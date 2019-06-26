Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardı
- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek serinlemeye çalışıyor.
- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek serinlemeye çalışıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan vatandaşlar Sarayburnu'nda denize girerek serinlemenin keyfini çıkartıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri
16:01 Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve ABD diyaloğunun sürdürülmesinin önemine değinildi, Suriye ve...