Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardı

Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardı

- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek serinlemeye çalışıyor.

- Denize girenlerden detaylar İSTANBUL - Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denize girerek serinlemeye çalışıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan vatandaşlar Sarayburnu'nda denize girerek serinlemenin keyfini çıkartıyor.

Kaynak: AA
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