Vatandaşlar sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin yükünü azaltabilir
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Vatandaşlar sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin yükünü azaltabilir

05.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:54
Vatandaşlar sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin yükünü azaltabilir

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Şahin, vatandaşların kendi sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin ve sağlık çalışanlarının yükünü azaltabileceğini söyledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Şahin, vatandaşların kendi sağlıklarına dikkat ederek acil servislerin ve sağlık çalışanlarının yükünü azaltabileceğini söyledi.

Şahin, AA muhabirine, ülke genelinde yeni tip koronavirüsün de (Kovid-19) etkisiyle acil servislerde yoğunluk yaşandığını belirtti.

Soğuk algınlığı nedeniyle insanların "Kovid-19" şüphesi yaşayarak hastanelere başvurduğunu anlatan Şahin, "Bu da hastalıkları ayırt etmedeki zorluklardan kaynaklanıyor. Bu yüzden hastanelerimizde özellikle acil servislerimizde yoğunluk arttı." dedi.

Şahin, soğuk algınlığı ile Kovid-19 rahatsızlıkları arasında farklılıklar bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirttiği bazı semptomlar var. Öksürük, ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, eklem ağrıları, halsizlik Kovid-19 ile ilgili belirtiler. Bununla birlikte grip ve soğuk algınlığında da buna benzer semptomlar oluşuyor ama arada bazı farklılıklar var. Ateş olması önemli bir etken. Ateş, Kovid-19'da daha çok ön plana çıkıyor ama soğuk algınlığı ve gripte çok fazla gözlediğimiz bir durum değil."

Şahin, Kovid-19 belirtisi olanların mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğinin altını çizdi.

İnsanların bu konuda endişe duymalarına gerek olmadığını vurgulayan Şahin, "Hastaneye geldiklerinde eğer testleri pozitifse gerekli tedaviler yapıldığında çoğu kişi hastalığı ayakta bile atlatabilmekte." diye konuştu.

Şahin, gripten korunmak için beslenmeye dikkat edilmesi, doğal beslenilmesi ve C vitamini alınması tavsiyesinde bulundu.

İnsanlar kendilerini korudukları, maske, mesafe ve el hijyenine dikkat ettikleri sürece Kovid-19'e yakalanmalarının çok zor olduğunu vurgulayan Şahin, bu sayede sağlık çalışanlarının yükünün de azaltılacağını dile getirdi.

Şahin, Kovid-19'da erken teşhisin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız hem soğuk algınlığına hem de beslenmesine dikkat etmedikleri sürece sağlık sisteminde özellik acil servislerde aşırı yük oluşuyor. Biz normal işleyişimizi sürdürürken soğuk algınlığı ve grip semptomlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bu da yükümüzü artırıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız doğal beslenmeleri, hijyen ve mesafeye dikkat etmeleri, maskeyi kesinlikle takmaları. Kendilerine dikkat ettikleri sürece acil servislerin ve hastanelerin yükünü azaltmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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