Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti
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Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, bölgeye alınmayınca namazı güvenlik noktalarında kıldı.

24.07.2020 06:22 | Son Güncelleme: 24.07.2020 06:27

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, bölgeye alınmayınca namazı güvenlik noktalarında kıldı.

86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Sabah namazı için gelenler alana alınmadı.

Ellerinde seccadelerle gelen vatandaşlar caminin bulunduğu bölgedeki güvenlik noktalarında durduruldu. Bunun üzerine bazı vatandaşlar başka camilere giderken, bazıları ise güvenlik noktalarında saf tutarak namaz kıldı.

Bu arada, yetkililer vatandaşların alana 11 güvenlik noktasından saat 10.00'dan itibaren alınacaklarını bildirdi.

Vatandaşlar, sabah namazında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Kaynak: AA

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