Vatandaşlar S-400 Füze Sistemi Alımını Destekliyor
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde kriz sürecini tetikleyeceği vurgulanan Rusya üretimi S-400 hava savunma füze sistemi alınmasına sokakta vatandaşlar destek veriyor ve bunun ülke güvenliği için gerekli olduğunu düşünüyor.
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde kriz sürecini tetikleyeceği vurgulanan Rusya üretimi S-400 hava savunma füze sistemi alınmasına sokakta vatandaşlar destek veriyor ve bunun ülke güvenliği için gerekli olduğunu düşünüyor
Kaynak: DailyMotion.com
Son Dakika Haberleri