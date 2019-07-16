Vatandaşlar S-400 Füze Sistemi Alımını Destekliyor

Vatandaşlar S-400 Füze Sistemi Alımını Destekliyor

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde kriz sürecini tetikleyeceği vurgulanan Rusya üretimi S-400 hava savunma füze sistemi alınmasına sokakta vatandaşlar destek veriyor ve bunun ülke güvenliği için gerekli olduğunu düşünüyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde kriz sürecini tetikleyeceği vurgulanan Rusya üretimi S-400 hava savunma füze sistemi alınmasına sokakta vatandaşlar destek veriyor ve bunun ülke güvenliği için gerekli olduğunu düşünüyor


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