Vatandaşlar rızaları olmadan yıkıma başlayan firmaya tepki gösterdi

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan bir sitede bir inşaat firmasının kentsel dönüşüm bahanesiyle binalardan karot aldırdığı iddia edilirken, vatandaşlar binada oturan olduğu halde yıkıma başlanmasına tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 24 binalı, 260 daireli sitede kentsel dönüşüm sorunu yaşanıyor. Bir inşaat firmasının vatandaşları evlerinden çıkartmak için çeşitli yollara başvurduğu iddia edilirken, bu duruma site sakinleri tepki gösterdi. Binada oturan daire sahiplerinin rızası alınmadan bir binanın pencerelerinin sökülmesi de sitede oturan vatandaşların tepkisini çekti.

Etik olmayacak şekilde binalardan karot alındığını ve binaların çürük çıkartıldığını öne süren vatandaşlardan Ali Altıntaş, "Talas Belediyesi burada 8 parseli 1 ada içerisinde topladı. Bu 8 parselin içerisinde 24 tane bina ve 260 tane daire var. Biz de bu kadar büyük bir projenin içerisinden tek bir firmanın çıkamayacağını, biz buranın 4 parçaya bölünmesini istiyoruz. Biz burayı kendimiz yaptırmak istiyoruz. Burada 260 aile oturuyor, 260 tane de firma kendisi için yaptıracak, toplamda 520 daire. Biz bu firmanın 520 daire yaptırabileceğine inanmadığımız için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Evlerimizi yıktırıp mağdur olmamak istiyoruz. Fakat firma etik olmayacak bir şekilde binalarımızdan karot aldırdı ve binalarımızı çürük çıkarttı. Şimdi de tek tek evlerimize boşaltmamız için kağıt geliyor. Bu sitede 40 daireden 30 daire bu işe karşı olduğumuz halde bizi zorla çıkarttırmak istiyorlar, evimizi yıkmak istiyorlar. Burada oturanların yüzde 70'i emekli, hasta ve mağdur insanlar. Bu insanlar hakkını savunamayacak insanlar. Biz bu olaydan kurtulmak istiyoruz" dedi.

Sitede oturan insanların çoğunluğunun emekli olduğunun veya durumunun olmadığının altını çizen Altıntaş, "Bizleri evlerden çıkartmak için vekalet aldıkları evlerin camlarını açarak, altında ve üzerinde oturan insanları mağdur ediyorlar. Yazıktır günahtır. Kış gününde bu vatandaş nereye gidecek. Burayı 3 yılda bitireceklerini söylüyorlar. Bu 3 yılın 18 ayını devlet ödüyor, diğer kalan zamanı 2 bin TL maaş alan emekli insanlar nasıl ödeyecek? Bunları düşünmeden hareket ediyorlar. Yetkililer bizimle ilgilesinler, biz evlerimizi yıktırmak istemiyoruz. Bu adamlara güvenmiyoruz, itimat etmiyoruz. Bunun birçok örneği var. Yıkılıp yapılmayan bir sürü yer var. Biz o insanlarla aynı duruma düşmek istemiyoruz. Çünkü hazırladıkları proje Talas'ın en büyük projesidir. Ben firmayı kötülemek için söylemiyorum. Herhangi bir firma da olsa tek başına bu projenin içerisinden çıkamaz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ