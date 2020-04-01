Vatandaşlar pazara ateşleri ölçülerek alınmaya başlandı - KIRKLARELİ İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışlar başladı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ek genelgeye göre, pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışlar başladı.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin halk pazarlarıyla ilgili yeni düzenleme kapsamında, vatandaşlar kontrol noktalarında ateşleri ölçülerek pazar yerine alındı.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Trakya'nın en büyük halk pazarının 13 giriş çıkışından 11'ini bariyer ve şerit ile kapatarak belirlenen ik noktadan vatandaşların girişlerini sağladı.

Kapalı noktalara gelenler görevlilerce giriş noktasına yönlendirildi ve ateşlerinin ölçülmesi ile ellerinin dezenfekte edilmesinin ardından pazar yerine alındı.

Kontrol noktasında ise zaman zaman yoğunluk oluştu.

Pazara alışverişe gelen Türkan Ballı, AA muhabirine uygulamadan son derece memnun olduklarını söyledi.

Herkesin ateşinin ölçülerek alınmasını doğru bulduklarını ifade eden Ballı, tedbirlere uyduklarını belirtti.

Öte yandan tedbirler kapsamında daha önce pazarcı esnafının 3'er metre arayla tezgah açması sağlanmıştı.

Kaynak: AA