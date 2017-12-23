Vatandaşlar Partisi: Katalonya'da Seçimin İspanya Yanlısı Galibi

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da Perşembe günü düzenlenen yerel seçimlerde sandıktan çıkan sonuç siyasi krizi çözmek bir yana daha da derinleştirecek bir tablo yarattı.



İspanya demokrasi tarihinin en büyük krizinde, yüzde 81 katılım ile rekor kıran Katalan seçmenlerin tercihi, kutuplaşmanın seviyesini gösteriyor.



Katalonya'nın bağımsızlığından yana olan üç siyasi parti, 135 koltuklu Katalonya parlamentosunda çoğunluğu sağlamak için gerekli olan 68 koltuğun üzerine çıkmayı başardı.



Ancak 2015'teki seçimlerde toplamda 72 koltuğa sahipken bu sefer 70 koltuğa düştüler.



Seçimin en çok oy kazanan partisi ise İspanya ile birlikten yana olan Ciudadanos (Vatandaşlar) oldu.









Yüzde 25,37 oranında oy alan Ciudadanos'u 1,1 milyon seçmen tercih etti.



Katalan lider Carles Puigdemont'un bağımsızlık yanlısı Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu "Katalonya İçin Birlikte" (Junts per Catalunya) koalisyonu ise yüzde 21,65 oran ile 940 bin oy alarak ikinci oldu.



Ancak Katalonya'daki seçim sistemine göre kırsal alandan çıkan oylar daha büyük bir avantaj sağladığı için Ciudadanos 37 koltuk, Katalonya İçin Birlikte ise 34 koltuk elde etti.



Katalan milliyetçiliğine karşı



Ayrılıkçı partilerin toplam oy oranının yüzde 49 olması Katalonya konusunda seçmenlerin ikiye bölündüğünü ciddi şekilde gösteriyor.



Bu seçim sonuçlarının siyasi krizin sona ermesine ne kadar katkı sağlayacağı bilinmez ama birlik yanlısı Ciudadanos'un koltuk sayısını 12 artırması çok çarpıcı.



İspanya'da 2016 yılında düzenlenen genel seçimlerde dördüncü parti olarak parlamentoya giren Ciudadanos, İspanya'da siyaset sahnesini değiştiren oluşumlardan.



2008 yılında patlak veren ekonomik krizin İspanya'yı sürüklediği kaos ortamından beslenen Ciudadanos merkez sağda konumlanıyor.



Ciudadanos'un ortaya çıktığı yer ise Katalonya; parti burada Katalan milliyetçiliğine karşı olarak 2005 yılında kuruldu.



Partinin lideri Albert Rivera, ayrılıkçılığa ciddi bir şekilde karşı çıkan bir siyasetçi.









Rivera, Katalonya'da 1 Ekim'de düzenlenen referandum sürecinde de bağımsızlığa sert bir şekilde karşı çıkarak İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a destek vermişti.



'Akılsız bir Barbie bebek'



Ciudadanos'un Katalonya'daki temsilcisi Inés Arrimadas ise karizmatik bir siyasi lider olarak görülüyor.



Arrimadas, seçim sonuçlarının ardından ayrılıkçıların ve Katalan milliyetçisi partilerin bundan sonra Katalonya'nın geleceğinde söz sahibi olamayacaklarını söyledi.



Kendisi aslen Katalan olmayan Arrimadas, İspanya'nın güneyinde yer alan Endülüs bölgesi doğumlu.









10 yıl önce Katalonya'ya taşınan Arrimadas, 2010 yılında Ciudadanos'un bir mitingine katıldıktan sonra partiye giriyor ve hızlı bir şekilde yükseliyor.



Hukuk ve ticaret alanında eğitim gören Arrimadas, hem sosyal medyadan hem de rakiplerinden son dönemde çok sert eleştiriler alıyor.



Ayrılıkçı ve bağımsızlık karşıtı aile üyelerinin birbirleriyle konuşmadığı bir yer haline dönüşen Katalonya'da iki farklı kutbun birbirine karşı ne kadar sert bir konumda yer aldığını bu örnekte de görmek mümkün.



Bir Katalan komedi programında 'fotojenik ama akılsız bir Barbie bebek' olarak tanımlanan Arrimadas ise her iki taraftan da sevgi ve nefret gördüğünü söylüyor.



FC Barcelona taraftarı



FC Barcelona futbol takımının bir taraftarı olan ve takımın eski teknik direktörülerinden Pep Guardiola hayranı olduğu bilinen Arrimadas'ın eşi Xavier Cima ise ayrılık yanlısı eski bir siyasetçi.



İngiltere'nin Guardian gazetesi 36 yaşındaki siyasetçiyi, izlediği merkez ve Avrupa yanlısı siyaset yüzünden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a benzetiyor.









Podemos oy kaybetti



Ciudadanos'un bu seçimden en büyük parti olarak çıkmasına rağmen Arrimadas'ın İspanya yanlısı partiler ile Katalonya'da hükümeti kurması pek mümkün görünmüyor.



Ciudadanos'un radikal solda yer alan rakibi Podemos'un Katalonya oluşumu Catalunya en Comú-Podem ise bu seçimlerde 3 koltuk kaybetti.



Diğer yandan Katalonya'nın ayrılıkçı siyasi partileri arasında görüş ayrılıkları olduğunu göz önünde bulundurursak o cephede kurulacak bir hükümetin de ömrü çok uzun olmayabilir.



O yüzden Arrimadas'ın genç bir lider olarak sivrilmesi, hem Katalonya'nın hem de İspanya'nın siyasi geleceği açısından büyük önem taşıyor.



Bu yüzden Ciudadanos'u yani Vatandaşlar'ı ülke siyasetini etkileyen önemli siyasi aktörlerden biri olarak daha çok yakından takip edeceğiz.