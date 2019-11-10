Vatandaşlar parklara akın etti

10.11.2019 18:37 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:45

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen İstanbullular, hafta sonu parklara akın etti. Güneşin ve sıcak havanın keyfini çıkaran vatandaşlar, hafta sonunu çocuklarının da doyasıya oynayabileceği parklarda geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Kartal'daki Komşuluk ve Dayanışma Meydanı da İstanbulluların uğrak yeri oldu.



Sonbaharın gelmesine rağmen hava sıcaklılarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi İstanbulluları sevindirdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar hafta sonu parklara akın etti. Büyükler güzel havanın tadını çıkarırken, çocuklar rahatça oyun oynayabilecekleri parkların keyfini yaşadı. Kartal Cevizli mahallesinde açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı da kısa sürede İstanbulluların uğrak yeri haline geldi. Güneşli havanın keyfini doyasıya yaşayan Kartallılar, uzun süredir ihtiyaç duydukları önemli bir eksikliğin giderildiğini ifade etti.



Ailesiyle birlikte Sancaktepe'den gelen Nezahat Öztürk, "Sancaktepe'den buradaki bir arkadaşımın yanına geldim. Parkı çok beğendim" dedi. Gülselin Kurşun ise, "Ben burada oturuyorum. Parkı biz de çok beğendik. Çocuklar için çok iyi oldu. 6 yıldır burası kapalıydı, burası çok güzel oldu gerçekten. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Özlem Adalı Sancar Barlas, "Park çok güzel olmuş, çok memnun kaldık. Hemen hemen her gün çocuğumuzu getiriyoruz. Bundan yararlanıyoruz, çok mutluyuz ve memnunuz. Teşekkür ediyoruz" dedi.



Ayşe Mine Fırat ise, "Parkın kum olmaması özellikle çok güzel. Çünkü bu çevrede her yer kum ve temiz değil. Çocuklar için çok iyi oldu. Eğlenceli ve güzel olmuş. Pazar gününü değerlendiriyoruz. Ailecek buradayız" şeklinde konuştu.



Öte yandan Cevizli'deki Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, İHA tarafından havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA