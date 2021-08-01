Vatandaşlar orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalıştı
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Vatandaşlar orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalıştı

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Vatandaşların orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalışması ANTALYA - Orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalıştılar Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında, rüzgarın etkisiyle birden fazla noktada alevler etkisini sürdürüyor.

Vatandaşların orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalışması ANTALYA - Orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalıştılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında, rüzgarın etkisiyle birden fazla noktada alevler etkisini sürdürüyor. Yangında geniş orman arazilerinin yanı sıra bazı yerleşim yerlerinde de evler hasar gördü.

Alevlere havadan helikopter ve uçaklar, karadan ise arazöz ve orman işçileriyle müdahale devam ederken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme ekiplerine destek veriyor.

Manavgat'ın Taşağıl Mahallesindeki bir ormanlık alanda alevlerin rüzgarın etkisiyle hız kazandığını gören yoldan geçen bazı vatandaşlar, pet şişede içme suyu taşıyan bir kamyoneti durdurarak, kamyonetteki sularla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Vatandaşlar orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalıştı
Vatandaşlar orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalıştı
Vatandaşlar orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalıştı
Vatandaşlar orman yangınını pet şişedeki sularla söndürmeye çalıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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