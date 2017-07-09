Vatandaşlar Miting Alanına Girmeye Başladı

MALTEPE'de bulunan miting alanına vatandaşlar alınmaya başlandı. Bomba aramasının ardından tamamen güvenli hale getirilen miting alanına vatandaşlar arama noktalarından geçirilerek sokuluyor. Miting alanı hızla doluyor.Polis ekipleri vatandaşları oluşturulan kapılardan üzerleri aranarak içeri alıyor. Miting alanı hızla dolmaya devam ederken alanda Türk bayrakları ve "Adalet" yazılı pankartlardan başka bir slogan bulunmuyor.



- İstanbul