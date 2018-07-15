Vatandaşlar Miting Alanına Girmek İçin Bekliyor
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen miting için, vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki arama noktalarına geldi.
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen miting için, vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki arama noktalarına geldi.
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek mitinge katılmak isteyen vatandaşlar alana gelmeye başladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla köprüye gelen vatandaşlar güvenlik noktasında bekletiliyor. - İSTANBUL