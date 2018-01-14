Vatandaşlar MHP Lideri Bahçeli'den İlçe Olmak İçin Destek İstedi

Vatandaşlar MHP Lideri Bahçeli'den ilçe olmak için destek istedi

OSMANİYE - Memleketi Osmaniye Masal Park'ın açılışını yapan ve kendi adı verilen alt geçit projesinin temel atma törenine katılan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı törene Tüysüz beldesinde yaşayan bir grup vatandaş "İlçe olmak istiyoruz" pankartlarıyla katıldı. Vatandaşlar "Bilge liderimiz Genel Başkanımız Tüysüz İlçe olmak istiyor", "Osmaniye'nin en büyük beldesi Tüysüz ilçe olmak istiyor" pankartları ile davul zurna eşliğinde tören alanına gelip slogan attılar.

Toprakkale'ye bağlı Tüysüz Belediye Başkanı Veli Fidan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Başbuğumuz Türkmen beyimiz Osmaniye'mize hoş gelmiş, baba ocağına hoş gelmiş. Osmaniye'nin en büyük beldesi olan Tüysüz Belediyesi Başbuğumuz sayesinde inşallah ilçelik hakkını kazanacaktır. Devlet büyüklerimizden bunu talep ediyoruz. Biz Genel Başkanımıza dosyamızı takdim ettik. Şuanda İçişleri Bakanlığında kararname hazırlık aşamasında masasına henüz gelmedi. Kararname gündeme geldiğinde gereğini yaparak ilçelik hakkımız verileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.