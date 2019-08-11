Vatandaşlar mezarlığa akın etti

11.08.2019 09:24

Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Şanlıurfa'da bulunan aile mezarlıkları, bayram namazı sonrası vatandaşların akınına uğradı. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta vatandaşlar yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Birçok vatandaş da yakınlarının mezarı başındaki ağaçlara su taşıdı. İslam alemi için dua eden vatandaşlar kazasız, belasız bir bayram geçirme temennisinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA