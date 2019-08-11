Vatandaşlar mezarlığa akın etti
Vatandaşlar mezarlığa akın ettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.
Vatandaşlar mezarlığa akın etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bayram namazı sonrası vatandaşlar mezarlıklara akın etti.
Şanlıurfa'da bulunan aile mezarlıkları, bayram namazı sonrası vatandaşların akınına uğradı. Binlerce kişinin akın ettiği mezarlıkta, vatandaşlar yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar etti. Birçok vatandaşta yakınlarının mezarı başındaki ağaçlara su taşıdı. İslam alemi için dua eden vatandaşlar, kazasız, belasız bir bayram geçirme temennisinde bulundu.