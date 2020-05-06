Vatandaşlar Mevlana Müzesi'nin ziyarete açılacağı günü bekliyor
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Vatandaşlar Mevlana Müzesi'nin ziyarete açılacağı günü bekliyor

Vatandaşlar Mevlana Müzesi'nin ziyarete açılacağı günü bekliyor
06.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:35

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Mevlana Müzesi'nde sessizlik sürüyor.

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan ve koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılan Mevlana Müzesi'nde sessizlik sürüyor. Vatandaşlar, 18 Mayıs'a kadar kapalı olacak müzenin ziyarete açılacağı günü bekliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mevlana Müzesi, geçici bir süreliğine ziyarete kapatılmıştı. Kapısına kilit vurulan müze, sessizliğini halen koruyor. Müzenin yakınındaki Mevlana Meydanı da bomboş kaldı. Her yıl ramazan ayında özellikle iftar sonrası binlerce kişinin dua etmek için akınına uğrayan müzede, bu yıl kuş seslerinden başka bir ses duyulmuyor.

Uzun süredir o bölgede yaşadığını belirten İsmail Vecdi Tekmen, "Ben uzun süredir bu bölgede yaşıyorum. Buraya dünyanın birçok yerinden insanlar gelir. Buralar her zaman tıklım tıklım olurdu. Adım atacak yer olmazdı. Maalesef hastalık nedeniyle buralar bomboş kaldı. İlk kez burayı böyle görüyorum. İnşallah en kısa sürede bu günler geçer" diye konuştu.18 MAYIS'DA ZİYARETE AÇILMASI BEKLENİYORMüzenin giriş kapısına asılan yazıda ise, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 1 Nisan Çarşamba gününden 18 Mayıs Pazartesi gününe kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüm müzelerin hizmete kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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