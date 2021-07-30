Vatandaşlar Manavgat'ta yangını endişeli gözlerle izliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaşlar Manavgat'ta yangını endişeli gözlerle izliyor

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Vatandaşlar Manavgat'ta yangını endişeli gözlerle izliyor Manavgat'ta Haytalar Mahallesi'nde yangın etkili oluyor Kızılçam ormanlarından çıkan alevler metrelerce gökyüzüne yükseldi Alevlerin zaman zaman hortuma dönüştüğü görüldü Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını Haytalar...

Vatandaşlar Manavgat'ta yangını endişeli gözlerle izliyor

Manavgat'ta Haytalar Mahallesi'nde yangın etkili oluyor

Kızılçam ormanlarından çıkan alevler metrelerce gökyüzüne yükseldi

Alevlerin zaman zaman hortuma dönüştüğü görüldü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını Haytalar Mahallesi'nde etkili oluyor. Alevler gökyüzüne doğru yükselirken vatandaşlar yüksek noktadan yangını endişeli gözlerle izledi.

Manavgat ilçesinde çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan yangın bir çok mahalleyi etkiledi. Çok sayıda ekip 3 gündür devam eden yangını söndürmek için hem havadan hem karadan canla başla mücadele ediyor. İlçe merkezinden uzaklaşan yangın etkisi yüksek ve dağlık alanda devam ettiriyor. İki farklı noktada devam eden yangında alevler Haytalar Mahallesi'ni etkisi altına aldı. Mahallenin etrafında yanan kızılçam ağaçlarından çıkan alevler metrelerce yükseldi.Alevlerin zaman zaman hortum şeklinde yükseldiği görüldü. Vatandaşlar yangının etkilememsi için evlerinin etrafını su tankerleri ile ıslattı. Vatandaşlar ise yangını endişeli gözlerle yüksek bir noktadan izledi. Jandarma ekipleri yol kenarındaki kalabalığı güvenli noktaya geçmeleri için sık sık uyardı. Yangın çamlık alanda etkisi sürdürmeye devam ediyor.

Vatandaşlar Manavgat'ta yangını endişeli gözlerle izliyor
Vatandaşlar Manavgat'ta yangını endişeli gözlerle izliyor
Vatandaşlar Manavgat'ta yangını endişeli gözlerle izliyor
Vatandaşlar Manavgat'ta yangını endişeli gözlerle izliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Eda Erdem Aytaç Kara Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaşlar Manavgat'ta yangını endişeli gözlerle izliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:17:22. #1.15#

title