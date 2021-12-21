Vatandaşlar kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılmasını istiyor

Döviz kurlarındaki hızlı geri çekiliş sonrasında vatandaşlar, çarşı pazarda kur artarken hızla yükselen fiyatların aynı hızla düşürülmesini bekliyor.

AA muhabiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni önlemler sonrasında hızla düşen döviz kurlarının, raflardaki fiyatlara yansımalarını vatandaşlara ve market yetkililerine sordu.

Market görevlileri açıklama yapmaktan kaçınırken, döviz kurlarındaki düşüşün ürün fiyatlarına henüz yansımadığını dile getirdiler.

Vatandaşlar ise kurdaki düşüşün raf fiyatlarına hızlı yansıtılması gerektiğini belirtirken, fiyatlar düşecek beklentisiyle alışveriş taleplerini erteleme eğiliminde olduklarını ifade ediyor.

Marketlerdeki fiyatları gözlemleyen vatandaşlar, hiç bir ürünün fiyatında indirim olmadığına dikkati çekti.

İzlenimlerini aktaran Mustafa Pekgüleç, "Fiyatlar inmiyor ki, fiyatlar aynı yerinde duruyor. 10 gün önce atlet aldım. 22,5 liradan sonra gene gittim 25 lira olmuş tanesi. Döviz bir parça yükseldi mi hemen zammı koyuyorlar." dedi.

Kurların hızlı bir şekilde geri çekildiğini belirten Pekgüleç, kur yükselirken artan fiyatların düşerken de aynı hızla düşürülmesini gerektiğini ifade etti.

Pekgüleç, kilosu 4,90 lira olan patatesin dolar az bir şey yukarı çıkınca 6 lira olduğunu ama kur düşünce bu durumun etikete yansımadığını söyledi.

"Marketlerde eski ürünleri öne çekip yeni malları arkaya diziyorlar"

Pekgüleç, şunları kaydetti:

"Yani indirim yok. Ne yaparsan yap milletle baş etmek mümkün değil. Stokçuluk da var. Yağ bulamıyorsun. Tezgahta peynir var, tarihi geçmiş ürün koyuyorlar. Gidiyorsun kasada değişik fiyat çıkıyor. Aynı zamanda marketlerde eski ürünleri öne çekip yeni malları arkaya diziyorlar. Gözüme çarpan şu 99 kuruş yazıyorlar niye düz rakam yazılmıyor. Vatandaş olarak dövizdeki düşüşün ürünlere yansımasını bekliyoruz. Ben biraz sonra halı bakacağım bekliyorum dövizdeki düşüşten sonra halının fiyatı nereye düşecek."

Öte yandan marketlerde önceki günlere göre müşteri yoğunluğunun azlığı dikkati çekerken, isminin açıklanması istemeyen vatandaşlar, kurdaki düşüşün ürün fiyatlarına yansımasını beklediklerini, bunun için alışveriş taleplerini erteleme eğiliminde olduklarını dile getirdiler.