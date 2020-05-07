Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu
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Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu

Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu
07.05.2020 23:23 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:25

Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu Türk Kızılay'ı Adana Şubesi, " Kan Verirken Şarkı Söyle" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu

ADANA - Türk Kızılay'ı Adana Şubesi, " Kan Verirken Şarkı Söyle" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi göstererek önce kan bağışında bulundu ardından Adana Korolar Federasyonun verdiği konseri hem dinleyip hem şarkılar söylediler.

Türk Kızılay'ın hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılamak ve kan bağışı bilincini yaygınlaştırma amacıyla "Kan Verirken Şarkı Söyle" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattı. Kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi göstererek kan bağışında bulundu.

Adana'da Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde bulunan Gençlik Meydanı, Türk Kızılay Kan Bağış Evi'nde, Adana Korolar Federasyonu kan bağışında bulunan vatandaşlara konser verdi. Kan bağışı yapan vatandaşlar dilediklerinde koro eşliğinde kendileri de şarkı söyledi.

Türk Kızılay'ı Adana Şubesi Başkanı Ramazan Saygılı," Kan stoklarımız yüzde 70'in altına inerek kritik seviyelere geldi. Dolayısıyla farkındalık olsun diye genel başkanımız bütün Türkiye'deki Kızılay dostlarına kan bağışı yapması için davet etti. Bizde Adana'da 2.2 milyonluk büyük ailemizi Kızılay noktalarına kan bağışı yapmaya davet etmek için seferberlik başlattık. Kuva-yi Milliye anlayışıyla yurttaşlarımızın, kardeşlerimizin, hastanede şifa bekleyen, ameliyat için kan bekleyen dostlarımıza ulaştırma adına bütün dostlarımızı Kızılay noktalarına kan bağışı yapmaya davet ediyoruz"dedi.

Adana Korolar Federasyonu Başkanı Suat Yener," Kızılay'ın stoklarının az olduğu söylendi. Bunun üzerine insanların ilgisini çekerek kan verme sayısını yükseltmek istedik. Şuan insanlar toplandı kan bağışları yapılıyor. Sloganımız kan verirken şarkı söyleyin. Beraber şarkılar söylüyor bir yandan kan veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar konser eşliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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