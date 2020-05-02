Vatandaşlar kısıtlamaya uydu, şehir boş kaldı

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde caddeler boş kaldı.

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, 30 Nisan gecesi gece 00.00 başlayan ve 3 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'inci gününde Zonguldaklı vatandaşlara kısıtlamaya uydu ve evinde kaldı. Kentin en yoğun caddesi olan Gazipaşa Caddesi sessizliğe büründü. 3 sürecek kısıtlama 3 Mayıs gece 00.00 itibariyle sona erecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA