Vatandaşlar kısıtlamaya rağmen İstiklal Caddesi'nden ayrılmadı

İstanbul'da saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına rağmen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde gezmeye devam etti.

İstanbul'da saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına rağmen vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde gezmeye devam etti.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında bugün 20.00 ile yarın 10.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Saat 20.00 itibariyle kısıtlamasının başlamasına rağmen vatandaşların İstanbul'un en gözde mekanlarından olan İstiklal Caddesi'nde gezmeye devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı