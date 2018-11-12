Kazayı Çeken Vatandaşlar, Hızını Alamayıp Gazetecileri de Görüntüledi

Adana'da otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu kazada alkollü 2 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan iki kişi itfaiye ekipleri çıkardığı sırada vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Vatandaşlar hızını alamayıp işini yapan gazetecileri de görüntülemesi dikkat çekti.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Ziyapaşa Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VS 0213 plakalı panelvan ile 01 EBB 91 plakalı otomobil kavşakta birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde çıkartılan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

GAZETECİLERİ DE GÖRÜNTÜLEDİLER

Vatandaşların itfaiye ekiplerinin araç içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sırasında cep telefonları ile o anları anbean görüntüledi. Vatandaşlar hızını alamayıp işini yapan gazetecileri de görüntülemesi dikkat çekti.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Panelvan sürücü ve arkadaşı araç içerisinde sıkışırken, onların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri sıkışan 2 kişiyi kurtarma çalışmaları yaptığı sırada, panelvanın sürücüsü kendisini görüntüleyen gazeteciler, "Kapat Allahıma parçalarım" diye tehdit savurdu. Sürücü ve arkadaşı itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Daha sonra gazetecilere saldırmak isteyen sürücüye polis engel oldu.

KADRAN 90'DA TAKILI KALDI

Trafik polisleri kaza incelemesi yaptığı sırada, otomobil içerisinde çok sayıda içi boş içki şişesi buldu. Kazanın gerçekleştiği yerde hız sınırı 60 kilometre iken otomobilin kadranının 90 kilometrede takılı kalması dikkat çekti.

Olay yerinden görüntüler;