Vatandaşlar karın tadını çıkardı
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Vatandaşlar karın tadını çıkardı

Mersin ve Adana'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler vatandaşların akınına uğradı.

29.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:36
Vatandaşlar karın tadını çıkardı

ve 'da kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimler vatandaşların akınına uğradı.

Hafta sonunu fırsat bilenler, bin 300 rakımlı Mersin'in ilçesindeki Karboğaz mevkisine gelerek kar topu oynayıp kayarak gönüllerince eğlendi.

Öte yandan Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Pozantı ilçesinin Gökbez Mahallesi'ne bağlı bin 700 rakımda bulunan Armutoluğu Yaylası'nda beyaz kar örtüsü güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

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: Vatandaşlar karın tadını çıkardı
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