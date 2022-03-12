Vatandaşlar karın keyfini 'Beleştepede' çıkardı

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Talas'ta kış aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan ve ' Talas'ın Erciyes'i olarak isimlendirilen tepe, Mart karıyla birlikte yeniden vatandaşların akınına uğradı.

Yağan kar ve soğuk havaya rağmen kızağını alan mahalle sakinleri kızak alanında doyasıya eğlendi. Özellikle gençlerin ve çocukların akın ettiği alanda büyükler de karın tadını çıkardı. Kızakların yanı sıra leğen, tepsi, poşet ne varsa eline geçirdikleri tüm malzemelerle tepeden aşağıya kayan çocuklarla birlikte eğlenen büyüklerin keyfine diyecek yoktu. Kızakları ile alana gelerek karın keyfini çıkaran vatandaşlar çok eğlenceli bir ortam olduğunu ifade ederek Talas Belediyesi'ne teşekkür etti. Alanı 'Küçük Erciyes' olarak isimlendiren Talaslılar, çok mutlu olduklarını belirterek; "Her kış bu mutluluğu yaşattığı için Talas Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Mart ayında gelen kar ile birlikte güzel bir aktivite yapma imkanı buluğunu ifade eden vatandaşlar, okulların tatil olmasını da fırsat bilerek alana geldiklerini belirtti. Çocuklarıyla birlikte bu eğlenceye ortak olan büyükler de çocukluklarındaki gibi kızakla kaymanın tadını çıkardıklarını söyledi. - KAYSERİ