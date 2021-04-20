Vatandaşlar karantinaya alınan adresler konusunda 'yapıştırma' ile uyarılıyor
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Vatandaşlar karantinaya alınan adresler konusunda 'yapıştırma' ile uyarılıyor

Vatandaşlar karantinaya alınan adresler konusunda 'yapıştırma' ile uyarılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karantinaya alınan adreslerin kapılarına 'İzolasyon' yazıları yapıştırılıyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde karantinaya alınan adreslerin kapılarına 'İzolasyon' yazıları yapıştırılıyor.

Besni ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, karantinaya alınan adresleri, köyleri ve mahalleleri belirledikten sonra oluşturulan ekipler tarafından kapılara not yapıştırarak aynı mahalle ve apartmanda yaşayan insanların daha dikkatli olmalarını sağlıyor.

Yapılan bu çalışma evlerin izolasyonunun bilinmesi ve ihlal edilmemesi için yapılıyor. Bu çalışma sayesinde vatandaşların korona virüs salgınına karşı daha dikkatli olması sağlanıyor.

Yapıştırmalarda, "İzolasyon! Bu adres 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 10 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazıyor. - ADIYAMAN

Vatandaşlar karantinaya alınan adresler konusunda 'yapıştırma' ile uyarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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