Vatandaşlar kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için böyle zıpladı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta vatandaşlar kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Esenyurt'ta vatandaşlar kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.

(İHA)