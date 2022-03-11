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Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü

İhlas Haber Ajansı - Medeni Topaloğlu - Genel
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Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü.

İSTANBUL (İHA) - Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü

İSTANBUL - İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü. Vatandaşların kar çilesi kameralara yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı gece etkisin arttırdı. Havanın aydınlanmasıyla İstanbullular işlerine gitmek için yollara düştü. Yolların karla kaplandığı şehirde vatandaşların toplu taşıma tercih ettikleri görüldü. Duraklarda uzun süre otobüs ve minibüs bekleyen vatandaşların çilesi kameralara yansıdı.

Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü

Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü

Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düştü

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Genel

İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haberler

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